انت الان تتابع ميسي عن هاتريك رونالدو: كان رائعًا وعاش ليلة ساحرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٤ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ ص

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، على صعوبة مواجهة ليون الفرنسي، مشيرًا إلى أن فريقه مر أوقات عصيبة خلال اللقاء، خاصة بعد تسجيل المنافس هدفه الأول وأصبحت النتيجة 2-1. وحسم برشلونة الإسباني، تأهله للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد اكتساحه لضيفه أولمبيك ليون الفرنسي، بخمسة أهداف مقابل هدف خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب «كامب نو» في إياب دور الـ16 من المسابقة، مستفيدًا من تعادله السلبي في مباراة الذهاب.

وأوضح ميسي، أن الفريق الكتالوني بدأ اللقاء برغبة قوية في تحقيق الفوز قبل تسجيل الهدف الأول والسيطرة على المباراة، وكان بإمكانه إحراز أهداف أكثر لولا التوتر مر على اللاعبين لبعض الوقت. وتابع: «كان لدينا حظ كبير في دخول تسديدتي لشباك ليون بعد ارتطامها بالدفاع، خاصة أن الهدف الثالث كان مهمًا للغاية

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