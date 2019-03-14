الامارات | الظفرة يستثمر في الدرة التوغولية على طريقة خريبين‎

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يستثمر في الدرة التوغولية على طريقة خريبين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق الظفرة في التعاقد مع مهاجم المنتخب التوغولي بلالي أكورو بعقد لمدة 4 سنوات بغرض الاستثمار من أجل بيعه لاحقاً بسعر أعلى على طريقة المهاجم الدولي السوري عمر خريبين.
وذكر الحساب الرسمي لنادي الظفرة في "تويتر" أن الهدف الرئيس من التعاقد مع اللاعب التوغولي هو الاستثمار.
ومن المقرر أن يغادر الدولي التوغولي الدولة اليوم الخميس من أجل الالتحاق بمنتخب بلاده لخوض المباراة التي تجمع توغو أمام بنين في التصفيات الافريقية.
يدكر أن بلالي أكورو من مواليد عام 1999 ويجيد اللعب في خانة المهاجم الصريح ومركز المهاجم الثاني.
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