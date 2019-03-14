بيكيه: ميسي يمحو الشكوك.. وطلبت اللعب في مركز سواريز

حذر مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، عقب تأهل فريقه لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أولمبيك ليون الفرنسي، من أنه برغم إقصاء العديد من الفرق الكبرى في دور الـ16، لا زال هناك عديد المرشحين للقب.

وعقب فوز فريقه على ليون في إياب ثمن النهائي (5-1) في المباراة التي أقيمت الأربعاء على ملعب كامب نو، قال بيكيه "إن الفرق الموجودة حاليا تأهلت لأنها كانت أفضل من تلك التي تعرضت للإقصاء، والآن أستطيع أن أقول إن هناك فرقا كثيرة مرشحة للقب".

وأضاف "سعيد للغاية من أجلنا، في النهاية، بصرف النظر عما يفعله الآخرون، نحن هنا في ربع النهائي مرة أخرى ولدينا فرص في المسابقات الثلاثة (الدوري الإسباني والتشامبيونز ليج وكأس ملك إسبانيا) وها نحن في منتصف مارس/آذار، هذا هو الهدف الذي نضعه لأنفسنا مع بداية كل موسم".

كما أشاد بيكيه بأدء زميله، الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل ثنائية من الأهداف الخمس التي اكتسح بها برشلونة الفريق الفرنسي.

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وقال "إن النجوم يصنعون فارقا كبيرا، وخلفهم يجب أن تكون هناك فرق عظيمة تساعدهم ومن المعروف تاريخيا أن لاعبا واحدا لا يمكنه الفوز ببطولات كبيرة، لكن بالتأكيد عندما يكون لديك لاعبين مثل ميسي في الفريق فهذا يجعلك في مستوى آخر".

وأردف "حين يكون لديك شكوك كما كان الحال اليوم، يظهر هؤلاء اللاعبون ويمنحونك الثقة التي تحتاجها من أجل التأهل".

ومزح بيكيه الذي سجل الهدف الرابع أمام ليون، حين سئل عن ارتفاع معدله التهديفي هذا الموسم وقال "حين أرى لويس (سواريز) متعبا أطلب من المدرب أن يضعني في مراكز الهجوم، حاليا ليس لديه ثقة في قدراتي لكن مع الوقت أتمنى أن أقنعه من خلال تسجيل مزيد من الأهداف".