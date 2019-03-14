شكرا لقرائتكم خبر عن «الدمام» تستضيف بطولة اكتشاف مواهب «كرة السلة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

حدد الاتحاد السعودي لكرة السلة موعد بطولة اكتشاف المواهب لكرة السلة تحت (14) سنة خلال الفترة (1440/7/26 - 1440/8/1 هـ ) في مدينة الدمام. «مواليد 2005/2006» والتي تأتي ضمن اهتمامات الاتحاد في الفئات السنية واكتشاف المواهب وأعداد منتخب البراعم للاستحقاقات الدولية القادمة في 2020م.

وطالب اتحاد السلة الأندية المشاركة في البطولة، بعدم اللعب بطريقة دفاع المنطقة خلال الفترة الأولى والثانية فقط، وفي حالة اللعب يمنح الفريق المنافس رمتين واستحواذ بهدف تحسين المهارات الفردية للفئات السنية.