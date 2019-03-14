السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (د ب أ) قال البرتغالي كريستيانو رونالدو إن السبب الحقيقي خلف تعاقد يوفنتوس الإيطالي معه، قضاء ليال ساحرة مثل ليلة أمس الأول التي سجل فيها ثلاثية قاد بها السيدة العجوز لفوز ثمين على أتلتيكو مدريد الإسباني والتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا. (د ب أ)



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