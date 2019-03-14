لجنة الانضباط تحيط المحترفين بمصطلحاتها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة عقدت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس، ورشة عمل للأندية المحترفة في قاعة الاجتماعات بمقر الاتحاد السعودي بالرياض، قدمها أيمن الرفاعي والسكرتير القانوني عبدالمجيد برناوي بحضور عضو اللجنة عبدالله البريدي. واستعرضت اللجنة خلال الورشة عددا من اللقطات المثيرة في الدوريات العالمية، كما قدمت شرحا حول بعض المصطلحات في لائحة اللجنة، وبعض أحكام ومواد لائحة الانضباط والأخلاق واللوائح الأخرى التي تعنى اللجنة بتطبيقها.



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