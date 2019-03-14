ريشة السيدات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنطلق اليوم النسخة الأولى من بطولة المملكة المفتوحة للريشة الطائرة للسيدات، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للعبة بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الصالة الرياضية بنادي أعضاء هيئة التدريس.

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ويشارك في البطولة التي تختتم السبت المقبل، أكثر من 100 لاعبة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، وتتضمن مستويات لعب المبتدئين والمتقدمين والمحترفين، بإدارة طاقم نسائي متخصص في اللعبة.

وتقود تحكيم البطولة نخبة من الحكمات الوطنيات اللاتي تم تأهيلهن عبر التحاقهن بالنسخة الأولى من دورات التحكيم والتدريب النسائية في مجال اللعبة التي أقيمت العام الماضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة.

يذكر أن هذه البطولة تعد أولى البطولات النسائية المحلية التي ينظمها الاتحاد في إطار سياسته التي يسعى من خلالها لتمكين المرأة في المجال الرياضي وزيادة عدد الممارسات للعبة واستقطاب النخب منهن للمنتخب السعودي للسيدات.