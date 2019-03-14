الاستئناف ترفض الاحتجاج في النمر والغنام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم أمس رفض استئناف نادي النصر ضد قرار لجنة الانضباط بشأن مشاركة لاعب الوحدة علي النمر في مباراة الفريقين ضمن الجولة الـ11 من دوري المحترفين.
وكان النصر احتج على مشاركة اللاعب بجانب زميله أحمد عبده في المباراة، باعتبارهما من لاعبي المواليد، وهو ما لا يسمح به النظام، فيما أثبت الوحدة أن مشاركة النمر جاءت بوصفه لاعبا سعوديا سبق له تمثيل المنتخب.
كما رفضت اللجنة أيضا، استئناف نادي القادسية، والذي طعنت خلاله في مشاركة لاعب النصر سلطان الغنام في مباراة الفريقين بالجولة الـ19 من الدوري.
ومن قرارات اللجنة أمس، رفض استئناف نادي ضمك لقرار لجنة الانضباط والأخلاق بخصوص الاحتجاج ضد نادي المجزل وطعنه في نظامية مشاركة لاعبه ع
بدالرحمن سعيد، وكذلك رفض استئناف نادي الترجي لقرار لجنة الانضباط والأخلاق بخصوص احتجاج نادي اللواء والطعن في نظامية مشاركة لاعبه حسين بن علي خليفة.
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