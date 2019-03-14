تكريم الملك يقود العثمان لذهبية عالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حقق الرباع السعودي علي العثمان المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات وزن 89 كجم ببطولة العالم لرفع الأثقال للشباب تحت 17 سنة، والمقامة حاليا بمدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وجاء حصد العثمان للمركز الأول بعد تحقيقه ذهبيتي النتر والمجموع وفضية الخطف، وسط منافسة كبيرة في البطولة التي تشهد مشاركة أكثر من 98 رباعا يمثلون 34 دولة.

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وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كرم العثمان بوسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية لحصوله على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب التي أقيمت بالأرجنتين أخيرا، مما كان له الأثر الإيجابي في تحقيق العثمان لهذه الذهبية.

من جهته بارك رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي هذا الإنجاز لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي.

وأشاد الحربي بالعمل الكبير الذي يقدمه أعضاء الاتحاد السعودي لرفع الأثقال والجهازين الإداري والفني للمنتخبات السعودية التي أثبتت قدرة رفع الأثقال في أن تكون أحد روافد الذهب والتميز في البطولات الخارجية.

من جانبه عبر العثمان عن سعادته بتحقيق الذهب كأول رباع سعودي يحصد المركز الأول ببطولة العالم، مشيرا إلى أن التشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، وتقلده وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية، حافز لكل رياضي لتحقيق أفضل النتائج في المحافل الدولية.