شكرا لقرائتكم "معياران" لاختيار الأندية المشاركة فى البطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاضل مجلس إدارة اتحاد الكرة، بين معيارين للاختيار بناء على أحدهما الأندية المشاركة فى البطولة العربية فى النسخة الجديدة، خاصة بعد قرار المجلس بعد السماح للأندية المصرية بالجمع بين البطولتين الأفريقية والعربية.

كشف مصدر بمجلس الجبلاية، أن المعيار الأول يتمثل فى ترتيب جدول الدورى على أن تشارك الأندية بداية من المركز الرابع فى البطولة العربية، وفقا للعدد المخصص للأندية المصرية فى البطولة العربية سواء ناديين أو ثلاثة أندية.

تابع أن هناك معيارا آخر وهو معيار الشعبية والجماهيرية، حيث يفضل الاتحاد العربى مشاركة الأندية صاحبة التاريخ والجماهير حتى تحقق البطولة نجاحا تسويقيا، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة لم يحسم حتى الآن المعيار الذى سيتم الأخذ به.