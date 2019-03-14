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شكرا لقرائتكم على طريقة تشافى وايتو .. الفرنسى ريبرى يقترب من الدورى القطرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ذكرت صحيفة سبورت بوزر الألمانية أن الفرنسى فرانك ريبرى لاعب نادى بايرن ميونخ الألمانى، صاحب الـ 35 عاماً، قد ينتقل إلى الدورى القطرى خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وينتهى عقد النجم الفرنسى المخضرم مع بايرن ميونخ فى يونيو المقبل ولم تعرض عليه الإدارة التجديد حتى الآن.
وشهدت الأعوام القليلة الماضية توقيع عدد من اللاعبين الذى بزغ نجمهم فى الدوريات الأوروبية للأندية القطرية بعد تقدمهم فى العمر، أمثال الأسبانى تشافى هيرنانديز لاعب نادى برشلونة، والكاميرونى صامويل ايتو لاعب نادى تشيلسى، والمغربى مهدى بن عطية لاعب نادى يوفينتوس.
وانضم ريبرى إلى نادى بايرن ميونخ الألمانى منذ 12 عاماً، قادما من نادى مارسيليا الفرنسى فى 7 يونيو 2007، وحقق "ريبرى" انجاز تاريخى مع الفريق الألمانى عام 2013 بتحقيق الفريق للثلاثية التاريخية دورى أبطال أوروبا، الدورى الألمانى، كأس ألمانيا.
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