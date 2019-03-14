خالد جلال يرفض العمل فى الزمالك.. اعرف السبب...

جدة - عمرو شويل أكد خالد جلال المدير الفنى السابق لفريق الزمالك، رفضه التام فكرة العودة للنادى من جديد من خلال دور الرجل الثانى أو قبول المهمة بهذا الشكل فى أى فريق مرة أخرى.

وقال جلال أحد ابناء النادى خلال استضافته ببرنامج ملعب أون مع الإعلامى سيف زاهر، إنه سبق وأن أبدى رفضه بالاستمرار فى الزمالك للمستشار مرتضى منصور رغبة منه فى التواجد كمدير فنى.

أضاف خالد جلال أنه راض تمامًا عن تجربته فى الشعلة السعودى، بالرغم من عدم اكتمالها، وأنه متمسكًا بالعمل كالرجل الأول بأى جهاز فنى.

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وقال صادفنى توفيق بعد الفرصة التى منحها لى رئيس الزمالك مع القلعة البيضاء وبالطبع اسعى للاستفادة منها فى مواصلة عملى كمدير فنى.