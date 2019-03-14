شكرا لقرائتكم الأهلى يتدرب بالتتش اليوم قبل السفر للإسكندرية استعداداً للساورة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤدى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى مرانه ظهر اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة تحت قيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، وذلك قبل السفر للإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق بمدينة برج العرب. ويستعد الأهلى لمواجهة شبيبة الساورة، المقرر اقامتها غداً السبت، والتى تأتى فى ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا، والتي يسعى الأهلى للفوز بها لضمان التأهل للدور التالي.

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