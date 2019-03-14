المنتخب بالأحمر أمام النيجر ونيجيريا...

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جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول على خوض مباراتيه أمام النيجر ونيجيريا بالزى الرئيسى الأحمر والشورى الأبيض والشراب الأسود.

ويستعد المنتخب الوطنى الأول بقيادة خافيير أجيرى إلى خوض مواجهة أمام النيجر فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتى تحدد لها يوم 23 مارس الجارى، قبل مواجهة نيجيريا 26 من نفس الشهر بمدينة أسابا عاصمة ولاية دلتا.

وتسلم المنتخب الوطنى الملابس من مخازن اتحاد الكرة خلال الساعات القليلة الماضية بعد وصول الشحنة الأولى من ملابس الفراعنة الجديدة من الشركة الراعية، التى ترعى المنتخبات الوطنية خلال السنوات الأربع الماضية.

واختار أجيرى 25 لاعبًا للمعسكر وهم: فى حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، عامر عامر (الإنتاج الحربي)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، محمد أبو جبل (سموحة).. خط الدفاع: محمود علاء (الزمالك) محمد هانى (الأهلى)، على جبر (بيراميدز)، على أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالي)، عمر جابر (بيراميدز)، كريم حافظ (قاسم باشا التركى)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، إسلام جابر (الداخلية)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).. خط الوسط: عمرو السولية (الأهلى)، طارق حامد (الزمالك)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزي) محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) عمار حمدى (الاتحاد السكندري) عبد الرحمن مجدى (الإسماعيلي).. والهجوم: أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليونانى)، صلاح محسن (الأهلي) مصطفى محمد (طلائع الجيش).