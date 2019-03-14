شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يخوض مرانه الأساسى على ملعب المنزه اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، مرانه الأساسى اليوم الخميس فى تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على الملعب الفرعى لإستاد الأوليمبى بالمنزه. Advertisements ودخل الدراويش معسكره المغلق ظهر الأربعاء إستعدادًا لملاقاة الأفريقى فى ختام جولات المجموعة الثالثة بدورى أبطال أفريقيا. وكان الجهاز الفنى للدراويش بقيادة البلجيكى سيدومير يانفيسكى، قد اتجه إلى تونس بقائمة تضم 18 لاعبًا نظرًا بعد إستبعاد محمود متولى وباهر المحمدى وعماد حمدى ومحمد مجدى الجمل وأسامه إبراهيم لأسباب متعددة.

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