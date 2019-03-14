شكرا لقرائتكم الأهلى عن مكافآت لتخطى الساورة: لا ننظر للفلوس فى هذه المواقف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادي الأهلي رصد مكافآت خاصة للاعبي الفريق من أجل تحفيزهم في مباراة شبيبة الساورة الجزائري المُقرر لها بعد غد ، السبت، ببرج العرب في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أن لائحة البطولة الافريقية لا تحتاج للتعديل فهي مناسبة وجيدة كما أنه ليس منطقياً أن يقوم النادي بتعديل المكافآت ومضاعفتها قبل كل مباراة هامة يخوضها الفريق.

وشدد مدير الكرة على أنه من الطبيعي أن يبحث لاعبو الأهلي عن الفوز في أي مباراة محلية وأفريقية دون النظر لمثل هذه الأمور المالية ، ونفي عبد الحفيظ تفكير الجهاز الفني في اللجوء لسلاح المكافآت المالية لتحفيز اللاعبين من أجل تحقيق الفوز.

وأوضح أن الجميع في الفريق لديه إصرار ورغبة أكيدة في الفوز على بطل الجزائر بعد غد ببرج العرب من أجل التأهل لدور الثمانية في البطولة الافريقية التى يتطلع المارد الأحمر للتتويج بها عقب خسارتها في أخر نسختين بالمباراة النهائية.