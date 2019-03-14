سيدات الأهلى يؤزرن الأحمر فى مبارة الحسم...

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جدة - عمرو شويل قررت اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة، التى ينظمها النادى الأهلى تأجيل موعد حفل الافتتاح 24 ساعة، لارتباط مجلس الإدارة بمؤازرة فريق كرة القدم أمام شبيبة الساورة الجزائرى بعد غد السبت فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح فى السابعة مساء الأحد بدلا من السبت، الذى يشهد انطلاق منافسات البطولة.
فيما تقام فى الثانية ظهر غد الجمعة، قرعة البطولة الأفريقية بحضور كل من، محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادى، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ورؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضى ومدير البطولة، وياسر نصير نائب مدير عام النشاط الرياضى ونائب مدير البطولة وعمرو علوانى رئيس الاتحاد الأفريقى للكرة الطائرة، وجون كلود موبيتا، نائب رئيس الاتحاد الأفريقى، وممثل عن الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، إلى جانب مندوبى الفرق المشاركة فى البطولة التى تنطلق مبارياتها السبت.
كان الأهلى تلقى خطاب تأكيد بمشاركة أندية،الشمس والصيد وسبورتنج من مصر والمجمع البترولى الجزائرى وقرطاج التونسى وفرق الأنابيب والسجون والبنك التجارى من كينيا وفريق فاب الكاميرونى وفريقا كمبالا سيتى ونكومبا من أوغندا وفريق الجمارك النيجيرى وفريق اسيك ميموزا الإيفوارى وفريق ريفينيو الرواندى وفريق دى جى اس بى الكونغولى وفريق يو إس اف ايه من بوركينا فاسو.
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