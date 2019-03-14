شكرا لقرائتكم اليوم.. نصف نهائى بلاك بول الدولية لسيدات الاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الخميس، منافسات الدور نصف النهائى ببطولة بلاك بول الدولية لسيدات الاسكواش والمقامة فى التجمع الخامس حتى الخامس عشر من مارس الجارى.

ونجحت ثلاث لاعبات مصريات فى التأهل إلى الدور نصف النهائى من البطولة، حيث تأهلت لاعبات وادى دجلة رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالميا، ونوران جوهر المصنفة الثامنة، بالإضافة إلى نور الشربينى لاعب سبورتينج والمصنفة الثانية عالميا.

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ويشهد الدور نصف النهائى مواجهتين مثيرتين لسيدات الاسكواش، حيث تواجه رنيم الوليلى مواطنتها نوران جوهر، فى تمام السابعة مساء، وكان الثنائى قد تواجه من قبل فى ربع نهائى بطولة العالم للاسكواش فى شيكاغو بداية مارس الجارى، ونجحت الوليلى فى التأهل لنصف النهائى على حساب جوهر.

بينما تواجه نور الشربينى منافستها جويل كينج فى تمام الثامنة مساء، حيث تسعى الشربينى، لحصد اللقب الثالث لها فى عام 2019، بعد أن توجت ببطولتى جى بى مورجان على حساب رنيم الوليلى، وبطولة العالم على حساب نور الطيب.

يذكر أن بطولة بلاك بول تصنف بفئة البطولات الذهبية حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 107 آلاف دولار.