شكرا لقرائتكم أجيرى يوضح موقف لاعبى الأهلى من المران الأول للمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول خلال الساعات القليلة المقبلة، موقف لاعبى النادى الأهلى من التدريب الأول للفريق يوم 17 مارس الجارى.

ويستعد المنتخب الوطنى الأول بقيادة خافيير أجيرى إلى خوض مواجهة أمام النيجر فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتى تحدد لها يوم 23 مارس الجارى، قبل مواجهة نيجيريا 26 من نفس الشهر بمدينة أسابا عاصمة ولاية دلتا.

وكشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفنى للفراعنة، رغبة لاعبى الأهلى فى الحصول على راحة من التدريبات الجماعية فى اليوم الأول والحصول على راحة، عقب خوض الفريق مواجهة شبيبة الساورة ببطولة افريقيا للأندية الأبطال.

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ويدرس أجيرى وضع اللاعبين حال إصراره على ضمهم لتدريبات تأهيلية لتفادى حالة الإرهاق، التى قد تصيبهم بعد المواجهة الأفريقية أمام بطل الجزائر.

واختار أجيرى 25 لاعبًا للمعسكر وهم: فى حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، عامر عامر (الإنتاج الحربي)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، محمد أبو جبل (سموحة).. خط الدفاع: محمود علاء (الزمالك) محمد هانى (الأهلى)، على جبر (بيراميدز)،على أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالي)، عمر جابر (بيراميدز)، كريم حافظ (قاسم باشا التركى)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، إسلام جابر (الداخلية)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).. خط الوسط: عمرو السولية (الأهلى)، طارق حامد (الزمالك)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزي) محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) عمار حمدى (الاتحاد السكندري) عبد الرحمن مجدى (الإسماعيلي).. والهجوم: أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليونانى)، صلاح محسن (الأهلي) مصطفى محمد (طلائع الجيش).