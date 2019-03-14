شكرا لقرائتكم إمبولى يستعين بالمنقذ للتمسك بأمل البقاء فى الدورى الإيطالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إمبولى المتعثر فى الدورى الإيطالى أن أوريليو أندرياتسولى عاد لتدريب الفريق بدلا من جوسيبى إياكينى، الذى أقيل اليوم الأربعاء بعد أربعة أشهر فقط من توليه المنصب.

وأقيل أندرياتسولى البالغ من العمر 65 عاما من تدريب الفريق فى نوفمبر الماضى بعد أن قاد الفريق للترقى للدرجة الأولى فى الموسم السابق بعد أن فاز بدورى الدرجة الثانية متقدما بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه.

أما إياكينى (54 عاما) فأنقذ أربعة أندية فى دورى الدرجة الثانية، لكنه أخفق فى إنقاذ إمبولى بعيدا عن منطقة الخطر فى دورى الموسم الجارى بعدما تولى المهمة فى نوفمبر الماضى.

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ويحتل إمبولى، الذى يستضيف فروزينونى يوم الأحد المقبل، المركز 17 فى الترتيب ويتقدم بنقطة واحدة على منطقة الهبوط بعد خمسة انتصارات فقط فى 27 مباراة.

وقال النادى فى بيان "يتقدم نادى إمبولى بخالص الشكر للمدرب (إياكيني) وزملائه على ما بذلوه من جهد متمنيا لهم التوفيق فى مستقبلهم الرياضى والمهنى”.

وخسر إياكينى فى مباراته الأخيرة مع إمبولى 2-1 أمام روما يوم الاثنين، وهى المباراة الأولى لفريق العاصمة بقيادة مدربه العائد كلاوديو رانييرى.