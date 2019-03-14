شكرا لقرائتكم جماهير كرة القدم تترقب قرعة نهائى أبطال أوروبا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنتظر جماهير كرة القدم قرعة الدور ربع النهائى لمسابقة دورى أبطال أوروبا فى الموسم الحالى 2018/2019، والتى من الممكن أن تسفر عن مواجهات من العيار الثقيل.

وتقام قرعة ربع نهائى دورى الأبطال غدا الجمعة، بمدينة "نيون" السويسرية" وستكون مذاعة على قناة beIN SPORTS NEWS HD.

وأسفرت مواجهات دور الستة عشر لمسابقة دورى أبطال أوروبا والتى أسدل الستار عليها مساء أمس، الأربعاء، عن تأهل 8 أندية هى "ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، برشلونة، مانشستر سيتى، أياكس، مانشستر يونايتد، توتنهام، بورتو، يوفنتوس".

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وقد تسفر القرعة عن مواجهة نارية تجمع بين ناديى يوفنتوس الإيطالى وبرشلونة الإسبانى، كونها ستشهد صراعاً خاصاً يجمع بين الثنائى الأفضل فى العالم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسى.

كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالى، كان قد دعا فى تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فى ديسمبر الماضى، غريمه التاريخى ليونيل ميسى، قائد برشلونة الإسبانى، للمجىء واللعب لأحد الأندية فى إيطاليا لكى يستمر مسلسل التحدى بينهما.

قرعة ربع نهائى دورى أبطال أوروبا قد تحقق أمنية رونالدو بتحدى ميسى فى الملاعب الإيطالية حال أسفرت القرعة عن وقوع يوفنتوس فى مواجهة برشلونة

وحجز برشلونة الإسبانى مقعده فى ربع نهائى مسابقة دورى أبطال أوروبا، بفوزه الكبير على ضيفه ليون الفرنسى على ملعب "كامب نو"، بينما تأهل يوفنتوس بفوزه على أتلتيكو مدريد الإسبانى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما أول أمس بمدينة "تورينو" الإيطالية.