شكرا لقرائتكم اليوم.. الشوربجى يواجه طارق مؤمن فى نصف نهائى الاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الخميس، منافسات الدور نصف النهائى من بطولة كنارى كلاسيك الدولية المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها العاصمة الإنجليزية لندن.

ويشهد الدور نصف النهائى مواجهة مصرية قوية بين الثنائى محمد الشوربجى لاعب سموحة والمصنف الثالث عالميا، والذى يلتقى بطارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا.

وكان الثنائى المصرى قد تواجه بداية مارس الجارى فى نصف نهائى بطولة العالم للإسكواش، ليتغلب طارق مؤمن على الشوربجى ويتأهل لمواجهة على فرج فى المباراة النهائية من البطولة التى حصد فرج لقبها.

وبذلك تكون مصر قد ضمنت مقعدا فى المباراة النهائية من البطولة، التى تصنف بفئة البطولات الذهبية والتى يبلغ مجموع جوائزها المادية 100 ألف دولار.