شكرا لقرائتكم خبر عن من هو ألفريد جولبى مدرب منتخب السلة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، تولى ألفريد جولبى قيادة الجهاز الفنى لمنتخب السلة رجال، خلفا لعمرو أبو الخير الذى تقدم باستقالته عقب الإخفاق فى التأهل إلى كأس العالم 2019 بالصين وقبل أن يتولى جولبى المهمة رسميا نرصد أهم المعلومات عن المدير الفنى الجديد لمنتخب فراعنة السلة - يحمل جولبى الجنسية الأسبانية - يبلغ من العمر 58 عاما - تولى تدريب عدة أندية منها رسال سرقسطة و برشلونة Advertisements - أشرف على قطاع الناشئين فى البارسا - لم يسبق له تولى المهمة الفنية لأى منتخب قبل منتخب الفراعنة - لديه خبرات فى التخطيط للقطاعات المختلفة للعبة ، و تأسيس اللاعبين فنيا - تولى تدريب الفريق الثانى ببرشلونة من عام 2015 و حتى 2018 يذكر أن اتحاد السلة قرر اختيار ألفريد جولبى لتدريب المنتخب على أن يعاونه كلا من عصام عبد الحميد مدربا عاما ، و وسام جابر و أحمد فوزى مدربان

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