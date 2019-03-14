شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفاضل بين "معيارين" لاختيار الأندية المشاركة فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل مجلس إدارة اتحاد الكرة بين معيارين للاختيار بناءً على أحدهما الأندية المشاركة فى البطولة العربية فى النسخة الجديدة، خاصة بعد قرار المجلس بعد السماح للأندية المصرية بالجمع بين البطولتين الأفريقية والعربية.

وكشف مصدر بمجلس الجبلاية أن المعيار الأول يتمثل فى ترتيب جدول الدورى على أن تشارك الأندية بداية من المركز الرابع فى البطولة العربية، وفقا للعدد المخصص للأندية المصرية فى البطولة العربية سواء ناديين أو ثلاثة أندية.

وأضاف أن هناك معيار آخر وهو الشعبية والجماهيرية، حيث يفضل الاتحاد العربى مشاركة الأندية صاحبة التاريخ والجماهير حتى تحقق البطولة نجاحا تسويقيا، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة لم يحسم حتى الآن المعيار الذى سيتم الأخذ به.