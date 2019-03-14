شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخوض مرانه الأول بتونس على استاد المنزه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الأول للنادى الإسماعيلى مرانه الأساسى اليوم، الخميس، فى الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على الملعب الفرعى لاستاد الأوليمبى بالمنزه.

ودخل الدراويش معسكره المغلق ظهر الأربعاء استعدادًا لملاقاة الأفريقى فى ختام جولات المجموعة الثالثة بدورى أبطال أفريقيا.

وكان الجهاز الفنى للدراويش، بقيادة البلجيكى سيدومير يانفيسكى، توجه إلى تونس بقائمة تضم 18 لاعبًا نظرًا بعد استبعاد محمود متولى وباهر المحمدى وعماد حمدى ومحمد مجدى الجمل وأسامة إبراهيم لأسباب متعددة.