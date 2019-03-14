شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً للساورة عقب مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى مرانه ظهر اليوم، الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة تحت قيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق، قبل السفر للإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق بمدينة برج العرب.

ويستعد الأهلى لمواجهة شبيبة الساورة، المقرر إقامتها غداً السبت، فى ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا، ويسعى الأهلى للفوز بها لضمان التأهل للدور التالى.