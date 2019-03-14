شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلى vs نوران جوهر.. مواجهات قوية لسيدات الاسكواش بنصف نهائى بلاك بول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، الخميس، منافسات الدور نصف النهائى ببطولة بلاك بول الدولية لسيدات الاسكواش والمقامة فى التجمع الخامس حتى الخامس عشر من مارس الجاري.

ونجحت ثلاث لاعبات مصريات فى التأهل إلى الدور نصف النهائى من البطولة، حيث تأهلت لاعبات وادى دجلة رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالمياً، ونوران جوهر المصنفة الثامنة، بالإضافة إلى نور الشربينى لاعب سبورتنج والمصنفة الثانية عالميا.

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ويشهد الدور نصف النهائى مواجهتين مثيرتين لسيدات الاسكواش، حيث تواجه رنيم الوليلى مواطنتها نوران جوهر فى السابعة مساء، وكان الثنائى قد التقيا من قبل فى ربع نهائى بطولة العالم للاسكواش فى شيكاغو بداية مارس الجارى، ونجحت الوليلى فى التأهل لنصف النهائى على حساب جوهر.

بينما تواجه نور الشربينى منافستها جويل كينج فى الثامنة مساء، وتسعى الشربينى لحصد اللقب الثالث لها فى 2019، بعدما توجت ببطولتى جى بى مورجان على حساب رنيم الوليلى، وبطولة العالم على حساب نور الطيب.

يذكر أن بطولة بلاك بول تصنف بفئة البطولات الذهبية حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 107 آلاف دولار.