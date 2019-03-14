شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد "مكوك" الزمالك الذى لا يهدأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طارق حامد، لاعب خط الوسط بنادى الزمالك، من أهم لاعبى هذا المركز بالفريق، فى ظل الإمكانيات التى يتمتع بها، والثنائية التى يشكلها مع محمود علاء لتكوين سيمفونية دفاعية للفريق الأبيض.

مشوار طارق حامد مع الزمالك خلال الموسم

شارك طارق حامد فى 19 مباراة للفريق على مستوى بطولة الدورى، صنع خلالها هدفا.

وعلى المستوى الدولى شارك مع منتخب الفراعنة فى 13 مباراة خلال مسيرته، من بينها 3 بمونديال روسيا، و6 بأمم أفريقيا، بالإضافة إلى مثلها فى التصفيات المؤهلة.

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مهارات طارق حامد فى الزمالك

ويرجع اعتماد الجهاز الفنى للزمالك على طارق حامد لكونه أحد اللاعبين أصحاب المهارات الجيدة، لذا لا يستطيع المدير الفنى السويسرى كريستيان جروس الاستغناء عنه فى تشكيل الفريق، سواء محليا أو أفريقيا، خاصة فى ظل المنافسة على حصد الدورى.

ترتيب الزمالك فى الدورى

ويحتل الزمالك قمة ترتيب فرق بطولة الدورى العام برصيد 52 نقطة، متفوقا على باقى الأندية، بعدما خاض 21 مباراة، ويتبقى له مباراة مؤجلة بالبطولة المحلية.

وكان اللاعب قد شارك فى التدريبات الجماعية التى أقيمت عقب مباراة جورماهيا رغم مشاركته فى المباراة كأساسيا .

يذكر أن الزمالك يلتقى مع نصر حسين داى الأحد المقبل فى الجزائر بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.