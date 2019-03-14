قصة صور .. فرجانى ساسى "جنتلمان برة و جوه الملعب "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس
نجح التونسى فرجانى ساسى، لاعب خط وسط مدافع الزمالك، فى أن يخطف قلوب الجماهير البيضاء فى ظل تألقه مع الفريق الأبيض منذ قدومه حتى حجز مكانه بقوة فى التشكيلة الأساسية للفريق.
بخلاف انه يلعب دور البطولة فى الزمالك من خلال تنفيذه للمهام الهجومية الخاصة التى وضعها له المدير الفنى للفريق السويسرى كريستيان جروس، ليكون الورقة الرابحة التى يضغط بها على دفاع الفرق .
كما أن ساسى يمتلك كاريزما تميزه داخل الملعب و خارجه ، حيث يرصد الخليج 365 لقطات توضح تألق ساسى فى الصور التالية :
فرجانى ساسى
فرجانى ساسى و إبتسامة من القلب
فرجانى ساسى
فرجانى ساسى قبل رحلة سفر
فرجانى ساسى مع أصدقاؤه فى الفريق ،كهربا و جنش و حمدى النقاز و حميد أحداد
فرجانى ساسى مع زملاؤه فى الزمالك
فرجانى ساسى و جانب من التركيز فى أحد المباريات
فرجانى ساسى و زوجته
فرجانى ساسى يتألق فى الأحمر
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