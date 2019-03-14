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محمد الشوربجى يواجه طارق مؤمن فى نصف نهائى بطولة كنارى كلاسيك للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، الخميس، منافسات الدور نصف النهائى لبطولة كنارى كلاسيك الدولية المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها العاصمة الإنجليزية لندن.

 

ويشهد الدور نصف النهائي مواجهة مصرية قوية بين الثنائى محمد الشوربجى لاعب سموحة والمصنف الثالث عالميا، والذى يلتقى بطارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا.

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وكان الثنائى المصرى قد التقيا فى بداية مارس الجارى بنصف نهائى بطولة العالم للاسكواش، ليتغلب طارق مؤمن على الشوربجى ويتأهل لمواجهة علي فرج في المباراة النهائية من البطولة التى حصد فرج لقبها.

 

وبذلك تكون مصر قد ضمنت مقعدا فى المباراة النهائية من البطولة التى تصنف بفئة البطولات الذهبية ويبلغ مجموع جوائزها المادية 100 ألف دولار.

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