مدرب بايرن ميونيخ: نستحق الخسارة أمام ليفربول أحد أقوى الفرق في أوروبا

أبدى الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لبايرن ميونيخ، حزنه بعد الخسارة بثلاثية أمام ليفربول على ملعبه ووسط جماهيره في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

قال كوفاتش: "لقد أوقعتنا القرعة أمام منافس قوي، علينا أن نهنئ ليفربول ويورجن كلوب على تأهلهم لربع النهائي".

وأضاف: "لقد كانوا الطرف الأفضل في مباراتي الذهاب والإياب،

نحن نستحق الخسارة بكل تأكيد، ليفربول أحد فرق المقدمة في أوروبا حاليًا، لقد أظهروا لنا حدود قوتنا حاليًا داخل الملعب".

وأكمل: "حاولنا تنويع أسلوبنا في اللعب أثناء المباراة لكن ليفربول كان منظمًا ورائعًا للغاية".