أبدى الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لبايرن ميونيخ، حزنه بعد الخسارة بثلاثية أمام ليفربول على ملعبه ووسط جماهيره في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
قال كوفاتش: "لقد أوقعتنا القرعة أمام منافس قوي، علينا أن نهنئ ليفربول ويورجن كلوب على تأهلهم لربع النهائي".
وأضاف: "لقد كانوا الطرف الأفضل في مباراتي الذهاب والإياب،
وأكمل: "حاولنا تنويع أسلوبنا في اللعب أثناء المباراة لكن ليفربول كان منظمًا ورائعًا للغاية".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب بايرن ميونيخ: نستحق الخسارة أمام ليفربول أحد أقوى الفرق في أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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