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مدرب بايرن ميونيخ: نستحق الخسارة أمام ليفربول أحد أقوى الفرق في أوروبا

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 أبدى الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لبايرن ميونيخ، حزنه بعد الخسارة بثلاثية أمام على ملعبه ووسط جماهيره في إياب ثمن نهائي .

 قال كوفاتش: "لقد أوقعتنا القرعة أمام منافس قوي، علينا أن نهنئ ليفربول ويورجن كلوب على تأهلهم لربع النهائي".

 وأضاف: "لقد كانوا الطرف الأفضل في مباراتي الذهاب والإياب،

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نحن نستحق الخسارة بكل تأكيد،  ليفربول أحد فرق المقدمة في أوروبا حاليًا، لقد أظهروا لنا حدود قوتنا حاليًا داخل الملعب".

وأكمل: "حاولنا تنويع أسلوبنا في اللعب أثناء المباراة لكن ليفربول كان منظمًا ورائعًا للغاية".

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