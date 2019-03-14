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مدرب ليفربول يتحسر على فرصة محمد صلاح الضائعة أمام بايرن ميونيخ

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 أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الانجليزي، سعادته بتخطي عقبة بايرن ميونيخ الألماني والتأهل لربع نهائي .

 قال كلوب، في تصريحات عقب نهاية اللقاء: "اليوم دافعنا بشكل جيد، نحن لم نلعب بهذه الجودة في الدفاع

في كل مبارياتنا بدوري الأبطال هذا الموسم، لكننا لعبنا بشكل جيد دفاعيًا اليوم".

 وأضاف: "نجحنا في تسجيل ثلاثة أهداف في لقاء اليوم، وكان يمكننا أن نسجل الهدف الرابع إلا أن

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محمد صلاح أهدر الفرصة".

 وأكمل: "في مباريات كهذه دائمًا ما تحدث بعض الأخطاء، لكن عليك ألا تفقد تركيزك باللقاء، وأنت تسيطر على الأمور داخل الملعب".

 وعلق كلوب على هدف فان دايك قائلًا: "هو لاعب مؤثر في الضربات الثابتة، دائمًا ما يشكل خطورة كبيرة، لقد أعطانا هدفه الثاني دفعة كبيرة على أرض الملعب".

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