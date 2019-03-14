مدرب ليفربول يتحسر على فرصة محمد صلاح الضائعة أمام بايرن ميونيخ

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الانجليزي، سعادته بتخطي عقبة بايرن ميونيخ الألماني والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا .

قال كلوب، في تصريحات عقب نهاية اللقاء: "اليوم دافعنا بشكل جيد، نحن لم نلعب بهذه الجودة في الدفاع

في كل مبارياتنا بدوري الأبطال هذا الموسم، لكننا لعبنا بشكل جيد دفاعيًا اليوم".

وأضاف: "نجحنا في تسجيل ثلاثة أهداف في لقاء اليوم، وكان يمكننا أن نسجل الهدف الرابع إلا أن

محمد صلاح أهدر الفرصة".

وأكمل: "في مباريات كهذه دائمًا ما تحدث بعض الأخطاء، لكن عليك ألا تفقد تركيزك باللقاء، وأنت تسيطر على الأمور داخل الملعب".

وعلق كلوب على هدف فان دايك قائلًا: "هو لاعب مؤثر في الضربات الثابتة، دائمًا ما يشكل خطورة كبيرة، لقد أعطانا هدفه الثاني دفعة كبيرة على أرض الملعب".