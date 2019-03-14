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شاهد ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ في دوري الأ بطال

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 نجح فريق الإنجليزي، الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح، في التأهل إلى ربع نهائي ، بعد أن تغلب على بايرن ميونيخ الألماني بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس الأربعاء، على ملعب ستاد أليانز أرينا،

ضمن منافسات إياب دور الـ16 من البطولة.

 شارك محمد صلاح في مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ كاملة، وصنع الهدف الثالث لساديو ماني.

سجل ثلاثية ليفربول كل من: ساديو ماني هدفي الريدز (الأول والثالث) في

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الدقيقتين (26 و84)، وسجل الهولندي فيرجيل فان ديك الهدف الثاني للضيوف بالدقيقة (69).

  بينما أحرز جويل ماتيب، مدافع الريدز هدفًا بالخطأ في مرماه لصالح البايرن بالدقيقة (39).

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وكانت مباراة الذهاب بين ليفربول وبايرن ميونيخ على ملعب أنفيلد في إنجلترا، انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف.

 

شاهد ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ في دوري الأبطال..

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