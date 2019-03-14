رياضة | تعليق ناري من مورينيو على عودة "زيدان" لتدريب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من مورينيو على عودة "زيدان" لتدريب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو عن انطباعه الأول على تعيين الفرنسي زين الدين زيدان مديرا فنيا لريال مدريد لولاية ثانية، فيما كان هو نفسه مرشحا لأن يحل مكان المدير الفني المقال سانتياجو سولاري، وفقا لتقارير عدة.

وفي حديث مقتضب عبر برنامج التشيرينغيتو الشهير، علق مورينيو على تعيين زيدان فقال: أعتقد أنه من الرائع أن يعود زيدان لمقعد المدير الفني في ريال مدريد، بالنظر إلى كل الأشياء المذهلة التي فعلها في السنوات الأخيرة.

وأضاف: رائع لريال مدريد، وله أيضا، إنها فرصة عظيمة ليظهر كم هو جيد، خاصة في هذا التوقيت مع المشروع الجديد للنادي.

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وتابع المدير الفني السابق لمان يونايتد: أعتقد أنه أمر رائع، أن تسير كل الأمور على نحو جيد.

وبسؤاله: هل أنت محبط لأنك لم تحصل على المنصب؟ رد مورينيو: لا، لست محبطا، كيف ذلك؟ بالطبع لا، لم أقل لك أبدا أن (اختيار زيدان) يعجبني أو لا يعجبني، أنا أقول إنه اختيار مثالي، بالنسبة لي هو مثالي.

وبسؤاله عن تفسير عدم اختياره للمنصب، قال بدهشة: تريد تفسيرا؟ أي تفسير؟ أنا لم أتحدث مع أي شخص (من ريال مدريد)، فما التفسير الذي يمكنك أنت أن تقدمه لي؟.

وينتظر مورينيو الحصول على فرصة مناسبة للعودة إلى حدود الملاعب من جديد منذ إقالته من مانشستر يونايتد في ديسمبر 2018، بينما يقضي وقته حاليا محللا لبعض المباريات الكبرى في دوري الأبطال والدوري الإنجليزي، لدى شبكة بي إن سبورتس.