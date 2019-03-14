رياضة | مرسيدس يتطلع لتفجير فقاعة فيراري في ملبورن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرسيدس يتطلع لتفجير فقاعة فيراري في ملبورن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستواجه الآمال العالية حول وجود منافسة حقيقية على لقب سباقات فورمولا 1 للسيارات أول اختبار في جائزة أستراليا الكبرى يوم الأحد مع سعي لويس هاميلتون بطل العالم خمس مرات وفريقه مرسيدس لسحق التفاؤل المحيط بالمنافس فيراري قبل انطلاق الموسم.

تحت إدارة مختلفة وبعد تجارب إيجابية في الشتاء، وصل فيراري إلى ملبورن وهو يمتلك سيارة سريعة ويحيط به الكثير من الصخب، مما زاد من التوقعات حول منافسة حقيقية مع مرسيدس المهيمن في السنوات الخمس الأخيرة.

وإذا كان هاميلتون يشعر بالضغط فإن السائق البريطاني يبلي بلاء حسناً في إخفائه.

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وقبل يوم واحد من وصوله لأستراليا، مارس هاميلتون (34 عاماً) هوايته الجديدة في القفز الحر باستخدام المظلة، وقفز من طائرة فوق صحراء قطر.

وبعد انتصاره في 11 من 21 سباقاً في الموسم الماضي، فإن حصول هاميلتون على لقب آخر في فورمولا 1 سيضعه على بعد لقب واحد من ألقاب مايكل شوماخر السبعة القياسية، وسيشعل الجدل حول السائق الأعظم على مر العصور.

وربما يشعر منافسه الألماني سيباستيان فيتل بضغط أكبر بعد فوزه بـ5 سباقات فقط العام الماضي، وتلاشي فرصته في المنافسة بعد سلسلة من الأخطاء ارتكبها على الحلبة.

ويسعى فيتل للانتصار للمرة الثالثة على التوالي على حلبة ألبرت بارك في افتتاح الموسم، بعد تفوقه على هاميلتون الذي انطلق من المقدمة عقب استخدام سيارة الأمان الافتراضية في سباق العام الماضي.