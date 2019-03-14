رياضة | تصريح ناري من نجم برشلونة عن عودة زيدان لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح ناري من نجم برشلونة عن عودة زيدان لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص نجم نادي برشلونة الإسباني، على الحدث عن عودة الفرنسي زيدان لقيادة المهمة الفنية لفريقه، وذلك عقب تأهل فريقه لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على أوليمبك ليون بنتيجة (5-1).

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وقال ألبا الظهير الأيسر للفريق الكاتالوني في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: " أعتقد بأنه في بعض المناطق بإسبانيا لا تُعطى قيمة تذكر لما يفعله برشلونة، ولا أعتقد أنهم جميعًا لا يقدروننا".

وعلق على عودة زيدان: "نعم، لقد فوجئت بعودة زيدان إلى ريال مدريد، ليس من الطبيعي أن يعود المدرب بعد أن ترك الفريق بعد تسعة أشهر، مشددا قلت من قبل أنني لا أحب أن أرى الريال يفوز بأي مباراة، إذا خسروا، فهذا أفضل بالنسبة لي، هذا الشعور أملكه منذ أن كنت صغيرًا".