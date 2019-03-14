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رياضة | تعليق ناري من "أبوتريكة" على أزمة محمد صلاح

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من "أبوتريكة" على أزمة محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال صلاح في تصريحات صحفية عقب المباراة : "أنا سعيد جداً لأننا تمكننا من الوصول لربع النهائي، فرضنا سيطرتنا في ملعب البايرن وكنا الأفضل".

وحقق فريق الإنجليزي فوزًا ثمينًا على مضيفه بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء علي استاد "أليانز آرينا" معقل العملاق البافاري، ضمن إياب دور الـ16 لبطولة .

وحسم ليفربول تأهله رسميًا إلي الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا ، خاصة وأن مباراة الذهاب بين الفريقين علي ملعب "أنفيلد" كانت قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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ويعتبر ليفربول ثاني فريق ينجح في تسجيل 3 أهداف أو أكثر في شباك بايرن ميونيخ خلال مباراة الإياب بالأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا خلال المواسم الخمسة الاخيرة.

وسبق ليفربول، فريق والذي تغلب على بايرن ميونيخ بنتيجة 4-0 في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2013-2014، ونجح الريال في هذا الموسم في حصد لقب البطولة على حساب جاره أتليتكو مدريد وفاز عليه 4-1 في النهائي.

هل ينجح ليفربول في السير على نهج ريال مدريد ويكون فوزه بثلاثية على بايرن ميونيخ الليلة بوابة تتويجه باللقب القاري؟.

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