رياضة | ريال مدريد يصدم يوفنتوس ويقترب من حسم صفقة نجم الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يصدم يوفنتوس ويقترب من حسم صفقة نجم الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني , من حسم صفقة نجم الدوري الإيطالي، ليكون أولى التدعيمات للملكي في الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة " ole " إلى أن نادي ريال مدريد أجرى إتصالاته مع واندا نارا وكيلة أعمال ماورو إيكاردي , وذلك من أجل مناقشة أمكانية انتقاله اللاعب الى صفوف الفريق في الصيف القادم .

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وتابعة الصحيفة أن إيكاردي سيكون على رأس قائمة المطلوبين في الميرينجي بجانب كيليان مبابي نجم باريس , وإيدين هازارد نجم تشيلسي .

وأشارت الصحيفة على أن نابولي قدم عرضاً للتوقيع مع إيكاردي , وكذلك يوفنتوس يخطط لفعل نفس الشيء , و لن يواجه ريال مدريد أي مشاكل في تحسين عرض نابولي , الذي يبلغ حوالي 9 ملايين يورو كراتب في الموسم الواحد .