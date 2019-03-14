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رياضة | ريال مدريد يصدم يوفنتوس ويقترب من حسم صفقة نجم الدوري الإيطالي

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اقترب مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني , من حسم صفقة نجم الدوري الإيطالي، ليكون أولى التدعيمات للملكي في الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة " ole " إلى أن نادي ريال مدريد أجرى إتصالاته مع واندا نارا وكيلة أعمال ماورو إيكاردي , وذلك من أجل مناقشة أمكانية انتقاله اللاعب الى صفوف الفريق في الصيف القادم .

  

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وتابعة الصحيفة أن إيكاردي سيكون على رأس قائمة المطلوبين في الميرينجي  بجانب كيليان مبابي نجم باريس , وإيدين هازارد نجم .

 

وأشارت الصحيفة على أن نابولي قدم عرضاً للتوقيع مع إيكاردي , وكذلك يوفنتوس يخطط لفعل نفس الشيء , و لن يواجه ريال مدريد أي مشاكل في تحسين عرض نابولي , الذي يبلغ حوالي 9 ملايين يورو كراتب في الموسم الواحد .

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