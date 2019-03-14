رياضة | وفاة مدير سباقات فورمولا1

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة مدير سباقات فورمولا1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي تشارلي ويتينج، مدير سباقات فورمولا1، في ملبورن عن عمر يناهز 66 عاما قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد بسباق الجائزة الكبرى الأسترالي.

وجاءت وفاة ويتينج بعد تعرضه لانسداد رئوي أمس الخميس، وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولي للسيارات في بيان رسمي.

وكان ويتينج يعمل مديرا للسباقات منذ 1997، وعمل مشرفا على جميع الأنشطة على المضمار، من بينها الأمان والقواعد واللوائح.

وقال جان تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: "بوفاة تشارلي، خسرت فورومولا1 صديقا مخلصا وسفيرا لديه كاريزما".

وكان ويتينج يستعد للتحكيم في سباق الجائزة الكبرى الأسترالي، حيث ستقام التجارب يوم الجمعة والسبت، على أن يبدأ السباق يوم الأحد القادم.

ولم يتضح بعد من سيخلف ويتينج.

وقال روس براون المدير العام لسباقات فورمولا1 إنه شعر بـ"حزن عميق" لدى سماعه خبر وفاة ويتينج.

وتابع في بيان: "عرفت تشارلي طوال حياتي في السباقات. عملنا كميكانيكيين معا، وأصبحنا أصدقاء وقضينا وقتا طويلا سويا في مضامير السباقات حول العالم".

وبدأ ويتينج، المولود في إنجلترا، مسيرته في فورومولا1 في 1977 من خلال العمل مع فريق "هيسكيث" البريطاني.

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وكان كبير المهندسين في فريق برابهام الذي كان يمكله بيرني إيكلستون، رئيس فورمولا1 السابق، والذي فاز ببطولتين للعالم في 1981 و1983 مع نيلسون بيكويت.

وانضم ويتينج للاتحاد الدولي للسيارات في 1988 كمدير تقني وكان "جزءا لا يتجزأ من المنظومة" وفقا لما ذكره الاتحاد الدولي للسيارات.

وقال تود إن ويتينج كان "كان مديرا رائعا للسباقات، وشخصية مركزية لا تنسى في فورمولا1 حيث جسد أخلاقيات وروح هذه الرياضة الرائعة".

وعبر العديد من الشخصيات الرياضية في فورمولا1 عن صدمتهم وحزنهم لوفاته.

وقال فتلتيري بوتاس سائق فريق مرسيدس: "خبر جزين قبل سباق الجائزة الكبرى الأسترالي. لا يمكنني تصديق هذا. لقد قدم الكثير للرياضة التي نحبها".

وأضاف السائق الفرنسي رومين جروسيان أن ويتينج كان محبا حقيقيا لفورمولا1.

وكتب تغريدة عبر موقع "تويتر" ذكر فيها: "سأشتاق للقائه والتحدث معه في السباقات. كان دائما يستمع للسائقين ويعتني بسلامتنا. سنفتقده كثيرا".

وذكر فريق مكلارين البريطاني أن ويتينج "سوف نتذكره كواحد من عظماء رياضتنا، وكذلك كزميل عظيم".

ووصفه فريق رينو بأنه "أحد أعمدة وقادة الرياضة".

