رياضة | wwe تفاوض أبطال سماكداون للبقاء

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مع اقتراب ظهور اتحاد AEW علي الساحة ومحاولة الإدارة هناك بالحصول علي خدمات العديد من المصارعين المتميزين من مختلف العالم، ومن المؤكد أن نجوم WWE سيكون له باع كبير لديهم بالإضافة لرغبة هؤلاء النجوم بالسير علي خطي "كودي رودز" و"ذا يانغ بانكس" وصنع تاريخ خاص بهم بعيدا عن عائلة مكمان.

ومنذ فترة قد علمنا برغبة دين أمبروز بالرحيل عن الإتحاد عقب رايسلمينيا35، وأوضحا مؤخرا فريق "ذا أوسوز" رغبتهم في الرحيل أيضا علي الرغم من حملهم لحزام البطولة في الوقت الحالي، والإدارة تحاول التفاوض مع الفريق للبقاء وعُرض على الفريق عقد جديد يحتوي على مميزات زيادة في الراتب والعطلات، ولكن أشارت بعض التسريبات إن الفريق يرفض تلك المفاوضات.