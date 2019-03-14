رياضة | الاهلي يجهز"فتحي" لمركز جديد في موقعة شبيبة الساورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاهلي يجهز"فتحي" لمركز جديد في موقعة شبيبة الساورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الجهاز الفنى للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي فى تجهيز أحمد فتحى للمشاركة فى مركز وسط الملعب، بعد تأكد غياب هشام محمد بسبب الإصابة.

وينتظر أن يعود "فتحى" لخط الوسط بجوار عمرو السولية وكريم نيدفيد فى حالة اللعب بثلاثة لاعبين فى وسط الملعب، لزيادة التأمين الدفاعى وإحكام السيطرة على المباراة من بدايتها، فضلاً عن إبطال مفعول الهجمات المرتدة للفريق الجزائرى التى ينفذها بدقة خارج ملعبه، للحفاظ على نظافة الشباك قدر الإمكان ولتسهيل المباراة على الفريق والابتعاد عن زيادة الضغوط داخل الملعب، خاصة فى ظل افتقار بعض اللاعبين الموجودين داخل الملعب للخبرة الكافية للتعامل مع فرق شمال أفريقيا.