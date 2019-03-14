رياضة | جدول مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الخميس والموافق 14 مارس 2019 عدداً من المواجهات القوية بالتحديد في الدوري الأوروبي لذا؛ نرصد لكم عبر التقرير التالي مواعيد تلك المباريات والقنوات الناقلة.

- الدوري الأوروبي:

سالزبورغ × نابولي: اليوم في تمام الساعة 7:55 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت أحمد فؤاد

دينامو كييف × تشيلسي: اليوم في تمام الساعة 7:55 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت خالد الغول

إنتر ميلان × فرانكفورت: اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت جواد بده

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آرسنال × رين: اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت محمد بركات

سلافيا براغ × إشبيلية: اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت نوفل الباشي

- الدوري السعودي:

الفيصلي × القادسية: اليوم في تمام الساعة 5:45 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي دوري بلس و ksa sport

التعاون × الفتح: اليوم في تمام الساعة 7:15 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي دوري بلس و ksa sport