رياضة | عقوبات مغلظة في انتظار لاعبي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقوبات مغلظة في انتظار لاعبي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر مسؤولو النادي الأهلي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد الخسارة أمام فيتا كلوب الكونغولي في الجولة 5 من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وشدد جهاز الكرة بالأهلي على توقيع عقوبات مغلظة، على لاعبي الفريق الأحمر حال فشل الفوز على شبيبة الساورة الجزائري.

ويلتقي الأهلي أمام شبيبة الساورة الجزائري بعد غد السبت، فى ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ولا بديل للقلعة الحمراء عن تحقيق الفوز للصعود كأول المجموعة الرابعة، ومواجهة أحد فرق المركز الثاني في المجموعات الأخرى.

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وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد مؤخرا حول إصابة الثنائي رامي ربيعة ومروان محسن وعدم قدرتهما على اللحاق بمواجهة شبيبة الساورة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة :"ما يتردد عن إصابة مروان وربيعة غير صحيح على الإطلاق واللاعبان جاهزان لمباراة شبيبة الساورة المقبلة".

ويواجه الأهلي ضيفه شبيبة الساورة يوم السبت المقبل على ستاد الجيش بيرج العرب بالإسكندرية في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.