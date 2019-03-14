الان تتابع الرائد مع الباطن والاتفاق أمام الشباب في ختام الجولة 24 من الدوري والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
تستكمل غداً، مباريات الجولة الـ 24 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين ، تجمع بين كل من الرائد مع الباطن، والاتفاق أمام الشباب.
ويدخل الرائد الذي غاب عن الانتصارات في الجولات الخمس الماضية, اللقاء ساعياً للظفر بنقاط المباراة عندما ينزال الباطن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
في المقابل يأمل الباطن الذي يصارع على البقاء من كسب مضيفه وإضافة ثلاثة نقاط مهمة إلى رصيده والابتعاد عن مناطق الخطر.
وفي الدمام على ملعب الأمير محمد بن فهد يستضيف الاتفاق نظيره الشباب، في لقاء مهم لكلا الطرفين.
ويرغب الاتفاق في العودة مجدداً لخط سير الانتصارات بعد النتائج السلبية في الجولات الأخيرة، حيث خسر أربع وتعادل في مواجهتين، في المقابل يدخل الشباب اللقاء من أجل المحافظة على المركز الثالث، لضمان مقعد آسيوي في النسخة القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرائد مع الباطن والاتفاق أمام الشباب في ختام الجولة 24 من الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.