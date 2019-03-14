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الرائد مع الباطن والاتفاق أمام الشباب في ختام الجولة 24 من الدوري

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الان تتابع الرائد مع الباطن والاتفاق أمام الشباب في ختام الجولة 24 من الدوري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

تستكمل غداً، مباريات الجولة الـ 24 من منافسات دوري كأس الأمير للمحترفين بمواجهتين ، تجمع بين كل من الرائد مع الباطن، والاتفاق أمام الشباب.

ويدخل الرائد الذي غاب عن الانتصارات في الجولات الخمس الماضية, اللقاء ساعياً للظفر بنقاط المباراة عندما ينزال الباطن على ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة.

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في المقابل يأمل الباطن الذي يصارع على البقاء من كسب مضيفه وإضافة ثلاثة نقاط مهمة إلى رصيده والابتعاد عن مناطق الخطر.

وفي الدمام على ملعب الأمير محمد بن فهد يستضيف الاتفاق نظيره الشباب، في لقاء مهم لكلا الطرفين.

ويرغب الاتفاق في العودة مجدداً لخط سير الانتصارات بعد النتائج السلبية في الجولات الأخيرة، حيث خسر أربع وتعادل في مواجهتين، في المقابل يدخل الشباب اللقاء من أجل المحافظة على المركز الثالث، لضمان مقعد آسيوي في النسخة القادمة.

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