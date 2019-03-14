الامارات | ميسي لا يصدق ما فعله كريستيانو رونالدو

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي لا يصدق ما فعله كريستيانو رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على الرغم من عدم تفضيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لمواجهة منافس بعينه في ربع نهائي دوري الأبطال، إلا أن قائد برشلونة الإسباني أثنى كثيراً على أداء يوفنتوس الإيطالي، لاسيما البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل "هاتريك" في شباك أتلتيكو مدريد الإسباني.

أشار ميسي في تصريحات عقب مواجهة ليون: "أعتقد أن كريستيانو ويوفنتوس قدما ليلة رائعة، كانت مفاجأة مذهلة، لأنني أعتقدت أن أتلتيكو سيظهر بشكل أقوى، ولكن يوفنتوس كان أفضل بكثير، ولديه إمكانيات كبيرة، كما أن كريستيانو قدم ليلة ساحرة بأهدافه الثلاثة".

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وشدد ميسي الذي سجل هدفين وصنع مثلهما في انتصار البرسا على ليون، على قوة الفرق الثمانية التي تأهلت لربع النهائي.

وقال في هذا الصدد: "جميع الفرق التي تأهلت قوية للغاية، لا يمكننا اختيار منافس بعينه في القرعة، لأن هناك فرق قوية للغاية مثل مانشستر سيتي ويوفنتوس وأياكس الذي قدم مباراة كيرة بلاعبين صغار في السن ولم يلعب بأي خوف أمام الريال، ليفربول أيضاً قوي، وأظهر هذا الأمر مرة أخرى في ميونخ، ولهذا فأعتقد أن أي مواجهة ستكون صعبة".