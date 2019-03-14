دوكاتي مهدد بفقدان لقب جائزة قطر للدراجات النارية

سيعلم الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو مصير فوزه بجائزة قطر الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية، بنهاية الشهر الحالي، بعد احتجاج أربعة فرق بشأن قانونية دراجة دوكاتي.

وقال الاتحاد الدولي للدراجات النارية في بيان إن محكمة استئناف الدراجات النارية ستصدر قرارها قبل جائزة الأرجنتين الكبرى في 31 مارس/ آذار.

وتقدمت فرق هوندا وسوزوكي وأبريليا وكي.تي.إم باحتجاج إلى مراقبي جائزة قطر الكبرى بسبب مشكلة قانونية في المكون الرئيسي في المساعد الخلفي في دراجة دوكاتي، التي استخدمها دوفيتسيوزو ودانيلو بيتروتشي والاسترالي جاك ميلر.

وأنهى بيتروتشي السباق في المركز السادس مع دوكاتي فيما تأهل ميلر متسابق فريق براماك دوكاتي في المركز الرابع لكنه انسحب بسبب مشكلة في مقعده.

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ورفض المراقبون الاحتجاج يوم الأحد لكن الفرق قدمت استئنافا إلى محكمة الدراجات النارية.

وقال الاتحاد الدولي للدراجات النارية "نتيجة جائزة قطر الكبرى ما زالت كما هي والقرار الأخير سيكون بيد محكمة استئناف الدراجات النارية".

وتفوق دوفيتسيوزو بفارق 0.023 ثانية على مارك ماركيز متسابق هوندا حامل اللقب.