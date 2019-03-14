ميلنر يطلب المزيد من فان ديك "الطويل"

أعرب جيمس ميلنر، لاعب وسط ليفربول، عن سعادته بعد تأهل الريدز إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ بالفوز 3 ـ 1 على ملعب "أليانز أرينا" في إياب الدور ثمن النهائي من المسابقة.

وقال ميلنر في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "كانت نتيجة رائعة، لم نقدم أفضل ما لدينا، لكننا دافعنا جيدا، وحققنا الفوز في النهاية".

وأشاد ميلنر بزميله فيرجيل فان ديك، وقال: "لقد نجح في تسجيل هدف رائع، لأكون صادقا، يجب عليه أن يسجل أكثر بسبب طوله".

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تابع: "إصابة هندرسون توضح أكثر ما يعانيه الفريق، أن تخسر القائد مبكرا فالأمر يكون صعبا، لكننا نجحنا في التعامل مع الأمر".

واختتم تصريحاته، قائلا: "وجود 4 أندية من البريميرليج في ربع النهائي أمر مذهل وجيد للكرة الإنجليزية، وهذا ما نريده، لا نعلم من سنواجه في الدور المقبل، لكن لدينا شعور جيد من الموسم الماضي، وسنحاول الوصول لأبعد ما يمكن في المسابقة".