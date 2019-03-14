خماسي عربي في مهمة نارية لبلوغ ربع نهائي أبطال أفريقيا

تتطلع 5 فرق عربية للحاق بالترجي التونسي في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حينما تخوض منافسات الجولة السادسة (الأخيرة) من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وبعد مرور خمس جولات من دور المجموعات في البطولة، حسم الترجي وصن داونز الجنوب أفريقي فقط تأهلهما للأدوار الإقصائية، بينما يسعى 11 فريقا، من بينها خمسة فرق عربية، إلى حجز أماكنها ضمن المتأهلين بدور الثمانية، في حين ودعت ثلاثة فرق المسابقة رسميا من بينها فريق عربي واحد.

في المجموعة الأولى، يلتقي الوداد البيضاوي المغربي مع ضيفه صن داونز، بينما يواجه أسيك ميموزا الإيفواري مضيفه لوبي ستارز النيجيري.

وصعد صن داونز، الفائز باللقب عام 2016، لدور الثمانية رسميا منذ الجولة الماضية، في ظل تربعه على صدارة المجموعة برصيد عشر نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه الوداد البيضاوي وأسيك، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، بينما يقبع لوبي ستارز في مؤخرة الجدول برصيد أربع نقاط، ليودع المسابقة مبكرا.

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ولا بديل أمام الوداد، الذي توج باللقب عامي 1992 و2017، سوى الحصول على النقاط الثلاث، من أجل الاستمرار في المسابقة، دون النظر لنتيجة مباراة أسيك ولوبي ستارز.

ففي حالة فوز الفريقين المغربي والإيفواري، سوف يتساوى الفريقان مع صن داونز برصيد عشر نقاط، ليحتكموا جميعا إلى فارق المواجهات المباشرة فيما بينهم، وفقا للائحة المسابقة، والتي سوف تصب في صالح صن داونز والوداد.

وفي المجموعة الثانية، يخوض الترجي (حامل اللقب) لقاء للشهرة أمام مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي، بينما يلعب حوريا كوناكري الغيني مع ضيفه أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي.

وحسم الترجي، الفائز بالبطولة أعوام 1994 و2011 و2018، تأهله لدور الثمانية متصدرا للمجموعة منذ الجولة الماضية، حيث يتصدر الترتيب برصيد 11 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه حوريا كوناكري، في حين يحتل أورلاندو، الذي أحرز الكأس عام 1995، المركز الثالث بست نقاط، ويتذيل بلاتينيوم الترتيب بنقطتين ليودع البطولة رسميا.