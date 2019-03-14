شكرا لقرائتكم أخبار برشلونة 14-3-2019 برشلونة يخطط للتعاقد مع موهبة جديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت أخبار برشلونة يوم 14-3-2019 العديد من الأحداث سواء على المستوى الإداري أو الفني، حيث يخطط البلوجرانا للتعاقد مع الموهبة الشابة لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، هذا بالإضافة إلى إصابة النجم الهولندي فيرنكي دي يونج صفقة الفريق الإسباني الجديدة.

برشلونة يخطط للتعاقد مع موهبة جديدة

ومن أخبار برشلونة اليوم أن مجلة "فرانس فوتبول" ذكرت أن البلوجرانا أصبح قريب من التعاقد مع الموهبة الصربية لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

حيث ينتظر النجم الصربي التحرك الرسمي من برشلونة للموافقة على الانضمام إليه في أقرب فرصة.

ويعتبر برشلونة من بين الأندية الأوروبية التي تسعى للتعاقد مع يوفيتش ، بما في ذلك باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ، وذلك بعد المستوى الكبير الذي قدمه في الدوري الألماني.

وأشارت المجلة الفرنسية إن يوفيتش يفضل الانتقال إلى برشلونة في حال تقدم بعرض ملموس للحصول على خدماته خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

ويلعب المهاجم الصربي البالغ من العمر 21 عاماً على سبيل الاعارة في آينتراخت فرانكفورت قادماً من بنفيكا ، في حين يشمل الاتفاق التوقيع معه بشكل دائم في نهاية الموسم الحالي.

Advertisements

إصابة دي يونج صفقة برشلونة الجديدة

ومن أخبار برشلونة اليوم، أن الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط أياكس وصفقة البلولجرانا الجديدة، قد تعرض لإصابة ستُبعده عن مباراة فريقه مساء اليوم الأربعاء، أمام زفوله، والمؤجلة من الدوري الهولندي بسبب مشاركة حامل لقب البطولة في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن دي يونج يعاني من إصابة ستبعده عن مباراة زفوله، التي تعرض لها أمام فورتونا سيتارد، الأحد الماضي.

وتعتبر مشاركة دي يونج أمام ألكمار المقرر لها الأحد المقبل، في الجولة 26 من الدوري الهولندي، محلًا للشك بسبب عدم تعافي اللاعب حتى الآن.

جدير بالذكر أن دي يونج وقع على عقود انتقاله لصفوف برشلونة، بداية من الموسم المقبل.