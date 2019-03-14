شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخير صاحب المركز الرابع بين الكونفدرالية والعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة علي مشاركة النادي صاحب المركز الأول والثاني في بطولة الدوري للنسخة الجارية كما هو معتاد في دوري أبطال أفريقيا ومشاركة الفريق بطل كأس مصر مباشرة في بطولة الكونفدالية، بينما سيتم تخيير الفريقين صاحب المركز الثالث والرابع في الدوري بالمشاركة في الكونفدرالية أو دوري أبطال العرب، وكشف مصدر مسئول بمجلس ادارة اتحاد الكرة انه في حالة طلب الناديين صاحبي المركز الثالث والرابع للمشاركة في بطولة واحدة يكون صاحب المركز الثالث هو صاحب الحق الاصيل في التواجد في أي بطولة يختارها مضيفا حتي الان لم يتم تحديد العدد الذي سيشارك من مصر في البطولة العربية والأقرب هو فريقين أو ثلاثة علي الأكثر لضمان انطلاق وانتهاء المسابقات الخاصة بمصر سواء الدوري او الكأس أو السوبر في المواعيد المحددة لها.

أضاف المصدر أن المشاركة ستكون اختيارية في البطولة العربية الكونفدرالية الموسم المقبل للفريق بطل كأس مصر وصاحب المركز الثالث والرابع وفي حالة فوز أي من بطل الدوري بلقب كأس مصر سيكون الاختيار بين صاحب المركز الرابع والخامس بالدوري علي المشاركة في الكونفدرالية أو دوري أبطال العرب مضيفا أن الموسم المقبل سيكون من الصعب مشاركة أكثر من نادي في أكثر من بطولة كما حدث الموسم الجاري خاصة أن الموسم المقبل سيكون مزدحم بالمباريات.